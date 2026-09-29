Londra: performance negativa per British American Tobacco

(Teleborsa) - Rosso per l' azienda che produce sigarette , che sta segnando un calo dell'1,92%.



L'andamento di British American Tobacco nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 42,16 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 40,77. L'equilibrata forza rialzista di British American Tobacco è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 43,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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