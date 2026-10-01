Lettura rialzista per Acciona Energia

(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre

Balza in avanti il produttore di energia rinnovabile spagnolo , tra i titoli dell'indice Ibex 35 , che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,18%.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 22,08 Euro, con stop loss calcolato a quota 21,47 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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