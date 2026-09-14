Madrid: movimento negativo per Ferrovial

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti , in flessione dell'1,84% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Ferrovial rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Ferrovial segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 47,06 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 47,96. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 46,76.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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