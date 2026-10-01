Madrid: si concentrano le vendite su Repsol

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , che presenta una flessione del 2,24% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana dell' utility spagnola è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 29,65 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 29,03. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 28,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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