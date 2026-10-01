Madrid: si concentrano le vendite su Repsol
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che presenta una flessione del 2,24% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana dell'utility spagnola è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 29,65 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 29,03. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 28,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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