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Madrid: si concentrano le vendite su Repsol

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: si concentrano le vendite su Repsol
Ribasso composto e controllato per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che presenta una flessione del 2,12% sui valori precedenti.
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