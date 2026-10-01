Madrid: si concentrano le vendite su Acciona
(Teleborsa) - Pressione sulla società elettrica spagnola, che tratta con una perdita dell'1,88%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Acciona evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture rispetto all'indice.
L'andamento di breve periodo di Acciona mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 211 Euro e supporto a 207,4. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 214,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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