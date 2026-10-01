Madrid: si concentrano le vendite su Acciona

(Teleborsa) - Pressione sulla società elettrica spagnola , che tratta con una perdita dell'1,88%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Acciona evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture rispetto all'indice.





L'andamento di breve periodo di Acciona mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 211 Euro e supporto a 207,4. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 214,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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