Milano 10:11
50.501 -1,69%
Nasdaq 30-set
30.409 0,00%
Dow Jones 30-set
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Londra 10:11
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Francoforte 10:12
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Male l'EURO STOXX Banks sul mercato azionario di Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
Male l'EURO STOXX Banks sul mercato azionario di Eurozona
Si abbattono le vendite sull'indice bancario europeo, che continua la giornata a 303,34 punti, in forte calo del 2,38%.
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