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Male l'EURO STOXX Banks sul mercato azionario di Eurozona
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01 ottobre 2026 - 10.00
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, che continua la giornata a 303,34 punti, in forte calo del 2,38%.
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