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Perde l'EURO STOXX Banks sul mercato di Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
Perde l'EURO STOXX Banks sul mercato di Eurozona
Profondo rosso per l'indice bancario europeo, che retrocede a 301,13 punti, in netto calo dell'1,68%.
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