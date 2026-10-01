Ue, la Commissione risponde a Meloni: "già dato più flessibilità"

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha risposto alla richiesta italiana di maggiore flessibilità sui parametri di bilancio. "Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri
", ha dichiarato la portavoce Paula Pinho
, interpellata sul tema durante l'incontro con la stampa a Bruxelles. Il portavoce Balazs Udjvari ha precisato: "Non abbiamo ancora ricevuto la lettera", richiamando le caratteristiche della clausola nazionale di salvaguardia, già estesa anche all'energia oltre che agli investimenti in difesa.
La richiesta italiana
, come riassunto dalla stessa Meloni
, punta a ottenere dalla Commissione il riconoscimento dell'inflazione legata al caro energia nel calcolo dei parametri europei. Parallelamente, Italia
e Repubblica Ceca
hanno inviato alla Commissione un documento congiunto con proposte su misure temporanee per l'Ets, tra cui la riduzione dell'impatto dei costi del sistema sui prezzi dell'energia e il rinvio dell'entrata in vigore dell'Ets 2 per trasporti ed edifici.
Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti
, arrivando alla Camera, ha spiegato la natura della richiesta: "Il sentiero della spesa
è un sentiero di spesa nominale. Noi lo stiamo rispettando, siamo tra i più bravi. Però il problema è che contiene un tasso di inflazione che è programmato all'epoca da parte della Commissione evidentemente molto inferiore rispetto a quello che si è verificato".
Con l'attuale livello dei prezzi, ha aggiunto, "quel sentiero di spesa
, posto che nel bilancio
ci sono delle poste che sono indicizzate all'inflazione, diventa difficile da mantenere, ma non per noi, per tutti". Il ministro ha inoltre spiegato di aver già discusso il tema con altri colleghi europei: "L'attuale tasso di inflazione dovrebbe essere in qualche modo considerato tra i fattori esterni. I famosi relevant factor
che ci sono scritti lì, dovrebbero essere in questa circostanza valutati. È un discorso che con i colleghi abbiamo fatto, mi sono scambiato delle opinioni anche con gli altri. Vediamo cosa dirà la Commissione".