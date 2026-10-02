Abilmente torna a Vicenza e amplia i confini della creatività

Dal 15 al 18 ottobre oltre 400 espositori protagonisti della nuova edizione autunnale, tra bricolage, manualità, danza e tante novità

(Teleborsa) - Dalla creatività tessile al bricolage, dalle tecniche artistiche alla formazione, fino alla danza e al teatro. È un’edizione di Abilmente sempre più ricca, quella autunnale, che si prepara a tornare a Vicenza dal 15 al 18 ottobre, con quattro giornate dedicate al piacere di imparare, sperimentare e creare con le proprie mani. La manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG), punto di riferimento per la community della creatività manuale e del Do It Yourself, porta nel quartiere fieristico di Vicenza oltre 400 brand espositori e un’edizione che, grazie alle tante novità, amplia le tecniche creative in fiera e intercetta nuove passioni, curiosità e modi di intendere il "fare".



OFFICINA DEL FAI DA TE: ABILMENTE SI APRE AL MONDO DEL BRICOLAGE

La novità più attesa dell’edizione vicentina d’autunno è L’Officina del Fai da Te, il nuovo spazio che porta ad Abilmente il mondo del bricolage. L’area riunisce lavorazione del legno, decorazione e finiture, piccole riparazioni e manutenzione, utensili e attrezzature, materiali e kit pronti all’uso, con uno spazio esperienziale dedicato a dimostrazioni e workshop tenuti da artigiani, esperti in falegnameria e in stampa 3D.



Partner ufficiale del progetto è Mattley – Artigiano Digitale, maker e content creator veneto che ha fatto della manualità un linguaggio capace di unire competenze artigianali, tecnologia e divulgazione. Ad Abilmente sarà protagonista nella Makers Academy con workshop dedicati a taglio, foratura, fresatura del legno e alla realizzazione di progetti accessibili anche ai principianti.



PER LA PRIMA VOLTA ANCHE LA DANZA ENTRA NEL PROGRAMMA

Tra i progetti speciali di questa edizione, sabato 17 ottobre alle 18.15 il Teatro Palladio ospiterà lo spettacolo di danza "In piedi, signori, davanti a una donna", a cura della compagnia MA.MA e con la direzione artistica di Marta Miranda. Un racconto danzato e recitato dedicato alle donne e al tema della violenza di genere, che porta per la prima volta ad Abilmente un’esperienza performativa che intreccia movimento, parole ed emozioni. L’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato verrà devoluto all’associazione Come un Incantesimo per un progetto di cultura tessile a sostegno delle donne.



LE AREE SPECIALI CON LE TECNICHE CREATIVE PIÙ IN VOGA

Nella tappa di Vicenza non mancheranno le amatissime aree speciali che caratterizzano l’esperienza di Abilmente. La Via delle Idee riunisce creazioni, ispirazioni, corsi e kit creativi; Arti di Filo esplora il mondo del ricamo e delle tecniche della tradizione; Quilt Lab porta in fiera tutte le sfumature del patchwork e del quilting, mentre Yarn – Storie di Filati è dedicata a maglia, uncinetto, tessitura, filatura e punch needle.



In fiera anche Abilmente Academy, con un programma di corsi e workshop pensati per diversi livelli di esperienza: si va dall’acquerello alla legatoria, dalla pittura su ceramica alla linoleografia, fino alla pirografia su legno e alle tecniche decorative con materiali naturali.



Dopo il debutto in primavera, torna Edu Lab, l’area rivolta a educatori e insegnanti con laboratori pratici e progetti educativi per portare l’arte del fare tra i banchi di scuola. Il tutto affiancato da un ricco programma di talk ad accesso libero dove raccogliere idee e ispirazione direttamente da esperti di didattica creativa.



Tutte le informazioni sulla manifestazione, il programma completo dei corsi, gli espositori, gli orari e la biglietteria sono disponibili sul sito ufficiale.

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