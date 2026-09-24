SSEC, debutto oltre le attese a Vicenza per la nuova fiera su solare e accumulo

Appuntamento confermato per il 28-29 settembre 2027.

(Teleborsa) - Si è conclusa nel Quartiere Fieristico di Vicenza la prima edizione di SSEC - Storage & Solar Expo Conference, appuntamento B2B su fotovoltaico, accumulo e gestione dell'energia organizzato da IEG - Italian Exhibition Group in collaborazione con Meneghini&Associati e con il supporto di Italia Solare, con un debutto giudicato "oltre le aspettative".



"La transizione energetica è ormai una componente strutturale delle strategie di investimento e di competitività delle imprese", ha dichiarato Corrado Peraboni, amministratore delegato di IEG. "SSEC è nata per intercettare questa evoluzione con un format fortemente B2B, capace di avvicinare domanda e offerta e creare occasioni concrete di relazione e business [...] È su questa specializzazione e sulla qualità delle relazioni generate che vogliamo costruire lo sviluppo futuro di SSEC".



Le due giornate di expo, convegni e networking hanno coinvolto oltre 50 aziende della filiera, associazioni, istituzioni, analisti ed esperti, con 70 speaker e 7 convegni tutti sold out, tra cui il Tavolo "Energia di sistema" che ha riunito Confindustria Brescia, Confindustria Vicenza e Confindustria Alto Adriatico, oltre a 3 speech di Confartigianato e 10 focus startup.



La manifestazione si inserisce in un Veneto già protagonista della trasformazione energetica: nel primo semestre 2026 la regione si è classificata terza in Italia per nuova potenza fotovoltaica installata (306 MW) e seconda per numero di nuovi impianti, mentre sul fronte storage è seconda per nuovi sistemi di accumulo associati al fotovoltaico (6.698 installazioni) e quarta per nuova capacità (97 MWh).



Al centro del confronto il nuovo ruolo di fotovoltaico e accumulo nelle strategie energetiche delle imprese, dalla produzione alla gestione dell'energia, toccando temi come autoconsumo, autonomia energetica, flessibilità e agrivoltaico. Dopo il debutto, SSEC guarda già alla prossima edizione, in programma al Vicenza Expo Centre il 28 e 29 settembre 2027.

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