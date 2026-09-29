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USA, indice case FHFA di luglio torna a crescere su mese e accelera al +2,6% annuo

Economia, Macroeconomia
USA, indice case FHFA di luglio torna a crescere su mese e accelera al +2,6% annuo
(Teleborsa) - L'indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, è risultato in crescita dello 0,3% su base mensile a luglio, sopra la variazione nulla dello scorso mese e al +0,1% previsto.

Su base annua l'indice, calcolato sui prezzi dichiarati degli immobili all'accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, è salito del 2,6% rispetto al 2,3% del mese precedente.

(Foto: Mylo Kaye su Unsplash)
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