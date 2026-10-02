Acquisto per T.RowePrice
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre
Vigoroso rialzo per la società di gestione degli investimenti, tra i titoli dell'indice S&P-500, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,71%.
Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 105,8 USD, con stop loss posto a quota 95,6, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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