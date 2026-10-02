Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'1/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre
Il Cross Euro contro la valuta britannica ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 0,852.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,8492, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,8577. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,8463.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)