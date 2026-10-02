Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'1/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre
La giornata dell'1 ottobre è stata vissuta all'insegna della debolezza per il cambio Euro / Yen, che ha terminato in calo a 177,69.
Il quadro tecnico dell'Euro contro Yen giapponese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 177,223 con tetto rappresentato dall'area 178,623. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 176,757.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)