Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'1/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre

Ribasso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,62% sui valori precedenti.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7.754,3. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 7.997,4. Il peggioramento del CAC 40 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7.673,2.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)