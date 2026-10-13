Milano 9:38
50.173 +0,28%
Nasdaq 12-ott
30.665 0,00%
Dow Jones 12-ott
51.851 +0,38%
Londra 9:38
10.756 +0,94%
25.325 +0,19%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 12/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 12/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre

Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude con una variazione percentuale dello 0,38%.

Lo scenario di medio periodo del CAC 40 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 7.888,7. Supporto a 7.753,4. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 8.024,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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