Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 12/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre
Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude con una variazione percentuale dello 0,38%.
Lo scenario di medio periodo del CAC 40 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 7.888,7. Supporto a 7.753,4. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 8.024,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)