Analisi Tecnica: indice MDAX del 7/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre
Seduta trascurata per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la giornata con un controllato +0,15%.
L'analisi di breve periodo dell'indice MDAX mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 32.554,4 e supporto a 32.107,4. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 33.001,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)