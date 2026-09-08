Milano 17:35
52.177 -0,10%
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Dow Jones 19:59
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Londra 17:35
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Analisi Tecnica: indice MDAX del 7/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 7/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre

Seduta trascurata per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la giornata con un controllato +0,15%.

L'analisi di breve periodo dell'indice MDAX mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 32.554,4 e supporto a 32.107,4. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 33.001,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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