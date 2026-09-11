Milano 10-set
51.807 0,00%
Nasdaq 10-set
29.104 -1,08%
Dow Jones 10-set
52.064 -0,60%
Londra 10-set
10.609 0,00%
Francoforte 10-set
25.361 0,00%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 10/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 10/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

In forte ribasso l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la seduta con un disastroso -1,5%.

Il quadro tecnico dell'indice MDAX segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 31.280,5, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 32.228,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 30.964,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```