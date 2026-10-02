Analisi Tecnica: USD/CAD dell'1/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre
Seduta trascurata per il cross USD contro "Loonie", che archivia la giornata con un timido -0,06%.
L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,4254 e primo supporto individuato a 1,4169. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,4339.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)