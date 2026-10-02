Milano 10:42
50.641 +0,80%
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Dow Jones 1-ott
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Londra 10:42
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Analisi Tecnica: USD/CAD dell'1/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD dell'1/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre

Seduta trascurata per il cross USD contro "Loonie", che archivia la giornata con un timido -0,06%.

L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,4254 e primo supporto individuato a 1,4169. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,4339.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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