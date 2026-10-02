Milano 16:32
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Dow Jones 16:32
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Londra 16:32
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Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,35% alle 16:00

Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 50.415,51 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,35% alle 16:00
Milano, in progresso dello 0,35% alle 16:00, tratta a 50.415,51 punti.
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