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Spagna, Disoccupazione in agosto
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02 settembre 2026 - 09.30
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Disoccupazione in agosto pari a 44,42K unità
, in aumento rispetto al precedente 19,52K unità (la previsione era 15,4K unità).
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