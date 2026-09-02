Milano 12:43
51.659 -0,49%
Nasdaq 1-set
29.077 0,00%
Dow Jones 1-set
52.767 -0,79%
Londra 12:43
10.716 -0,68%
Francoforte 12:44
25.737 -0,90%

Spagna, Disoccupazione in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Spagna, Disoccupazione in agosto
Spagna, Disoccupazione in agosto pari a 44,42K unità, in aumento rispetto al precedente 19,52K unità (la previsione era 15,4K unità).
Condividi
```