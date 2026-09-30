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Tasso disoccupazione Germania in settembre
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30 settembre 2026 - 10.20
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Tasso disoccupazione in settembre pari a +6,4%
, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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