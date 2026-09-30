Milano 16:11
51.502 -0,58%
Nasdaq 16:11
30.548 +0,69%
Dow Jones 16:11
51.408 +0,11%
Londra 16:11
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Francoforte 16:11
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Tasso disoccupazione Germania in settembre

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Tasso disoccupazione Germania in settembre
Germania, Tasso disoccupazione in settembre pari a +6,4%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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