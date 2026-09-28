Appuntamenti macroeconomici: settimana del 28 settembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 28/09/2026
10:00 Italia: Bilancia commerciale extra UE (preced. 2,55 Mld Euro)
16:30 USA: Indice Fed Dallas (preced. 11,6 punti)
Martedì 29/09/2026
06:00 Giappone: Leading indicator (atteso 117,9 punti; preced. 116,2 punti)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 4,7%; preced. 4,3%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,7%)
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. -0,3%)
10:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. -1%)
10:30 Regno Unito: M4, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,3%)
10:30 Regno Unito: Crediti consumo, mensile (preced. 2,01 Mld £)
11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 99 punti; preced. 98,4 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (atteso -5 punti; preced. -5,3 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -16,5 punti; preced. -15,5 punti)
11:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. 2,4%)
11:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. 7,8%)
15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 2,2%; preced. 2,1%)
15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%)
16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 90 punti; preced. 89,4 punti)
Mercoledì 30/09/2026
01:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4%)
01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 17%; preced. -0,1%)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, mensile (atteso 1,4%; preced. -3,4%)
08:00 Germania: Prezzi import, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
08:00 Regno Unito: PIL, trimestrale (atteso 0,4%; preced. 0,6%)
08:45 Francia: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,4%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,5%; preced. 0,7%)
08:45 Francia: Consumi familiari, mensile (atteso 0%; preced. 0,5%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,4%)
09:55 Germania: Tasso disoccupazione (atteso 6,4%; preced. 6,4%)
10:00 Italia: Fiducia consumatori (preced. 94,5 punti)
10:00 Italia: Fiducia imprese (preced. 96,9 punti)
11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. 0,5%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,3%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -1,5%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,9%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,2%)
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 70K unità; preced. 38K unità)
14:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)
14:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,2%)
14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 1,6%; preced. 2,1%)
15:45 USA: PMI Chicago (atteso 51,3 punti; preced. 47,1 punti)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 2,97 Mln barili)
Giovedì 01/10/2026
01:50 Giappone: Indice Tankan, trimestrale (atteso 25 punti; preced. 22 punti)
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 54,1 punti; preced. 54,9 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 52,7 punti; preced. 52,7 punti)
10:00 Italia: Tasso disoccupazione (atteso 5,7%; preced. 5,8%)
11:00 Unione Europea: Tasso disoccupazione (atteso 6,4%; preced. 6,4%)
11:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 52,88K unità)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 199K unità; preced. 197K unità)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 57 punti; preced. 53,9 punti)
16:00 USA: ISM manifatturiero (atteso 54,8 punti; preced. 54,6 punti)
16:00 USA: Spese costruzioni, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,5%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 53 Mld piedi cubi)
Venerdì 02/10/2026
01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,4%; preced. 2,4%)
09:00 Spagna: Disoccupazione (preced. 44,42K unità)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,8%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (preced. -0,4%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,5%; preced. 3,2%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,4%)
14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,2%; preced. 4,1%)
14:30 USA: Variazione occupati (atteso 100K unità; preced. 162K unità)
16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,9%)
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