Invito all'acquisto per RELX

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre

Bene il fornitore di informazioni e analitica per clienti professionali e commerciali , tra i componenti dell' AEX , con un rialzo dello 0,61%.





Operatività odierna:

Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 29,52 Euro, con stop loss stimato ad un prezzo di 28,11 Euro, con eventualità di guadagno in tempi brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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