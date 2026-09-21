Moncler, Barclays abbassa target price con condizioni di mercato più difficili

(Teleborsa) - Barclays ha abbassato a 60 euro per azione (-3%) il target price su Moncler , azienda italiana del lusso che fa parte del FTSE MIB, confermando la raccomandazione "Overweight".



Moncler pubblicherà i dati di vendita del terzo trimestre il 21 ottobre, a mercati chiusi. Alla luce delle condizioni di mercato più difficili che interessano il settore del lusso, gli analisti hanno rivisto al ribasso le nostre stime per Moncler, ritenendo che il marchio possa registrare una crescita negativa nel terzo trimestre. Prevedono vendite totali pari a 594 milioni di euro, in calo dell'1% a cambi costanti. Stimano che le vendite del marchio Moncler raggiungeranno i 490 milioni di euro (-2% a cambi costanti), mentre Stone Island dovrebbe mostrare resilienza con vendite pari a 104 milioni di euro (+5% a cambi costanti). Il terzo trimestre rappresenta una quota relativamente contenuta del fatturato annuo di Moncler (circa il 20% del totale, contro il 40% circa del quarto trimestre).



Nel complesso, Barclays ha ridotto del 3% le previsioni sull'utile per azione (EPS) per l'esercizio 2026, adottando un approccio più prudente per la seconda metà dell'anno - incluso il quarto trimestre, per il quale ora prevede una crescita organica del 5% per Moncler DTC, rispetto alla precedente stima del 9%.

Condividi

```