Parigi: performance negativa per Schneider Electric
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo industriale francese, che mostra un decremento del 3,29%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Schneider Electric più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della multinazionale dei prodotti elettrici è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 295,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 286,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 305,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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