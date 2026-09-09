Parigi: performance negativa per Schneider Electric

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo industriale francese , che mostra un decremento del 3,29%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Schneider Electric più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico della multinazionale dei prodotti elettrici è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 295,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 286,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 305,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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