Londra: andamento sostenuto per Antofagasta
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia mineraria, che tratta in utile del 3,06% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Antofagasta, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico dell'azienda sudamericana estrattrice di rame suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 35,87 sterline con tetto rappresentato dall'area 36,25. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 35,66.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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