Londra: balza in avanti BT Group
(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, che lievita del 3,20%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di BT Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,929 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,99. Il peggioramento di BT Group è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,889.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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