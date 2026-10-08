Londra: giornata depressa per Standard Chartered

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo bancario con sede a Londra , che presenta una flessione del 2,00% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Standard Chartered , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico di Standard Chartered mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 20,98 sterline con area di resistenza individuata a quota 21,17. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 20,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```