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OPA PLC, le adesioni salgono allo 0,7%

Finanza
OPA PLC, le adesioni salgono allo 0,7%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da Pendant Power sulle azioni di PLC, risulta che oggi, 2 ottobre, sono state presentate 5.018 richieste. In totale, le adesioni salgono a quota 49.540, pari allo 0,721% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPA è iniziata il 28 settembre e si concluderà il 16 ottobre 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni PLC acquistate sul mercato nei giorni 15 e 16 ottobre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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