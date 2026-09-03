Milano 10:53
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Dow Jones 2-set
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Londra 10:53
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Francoforte 10:53
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Parigi: andamento sostenuto per Legrand

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento sostenuto per Legrand
Bene il Gruppo industriale francese, con un rialzo del 2,45%.
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