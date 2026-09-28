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Parigi: brillante l'andamento di Carrefour

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: brillante l'andamento di Carrefour
Punta con decisione al rialzo la performance del colosso della grande distribuzione, con una variazione percentuale del 2,04%.
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