Reway, nominato nuovo CdA con Aurelio Regina presidente e Paolo Luccini AD

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Reway Group , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella manutenzione e risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, ha nominato il nuovo CdA a 7 membri, che rimarrà in carica per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, dopo il cambio del controllo che porterà anche all'OPA finalizzata al delisting.



Sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Rinova BidCo, titolare di 32.353.802 azioni ordinarie pari all'83,38% del capitale sociale, sono stati nominati: 1. Aurelio Regina, nella veste di presidente; 2. Fabio Cosmo Domenico Canè, nella veste di consigliere; 3. Alessio Masiero, nella veste di consigliere; 4. Andrea Paolo Maria Vallini, nella veste di consigliere; 5. Paolo Luccini, nella veste di consigliere; 6. Andrea Corradino, nella veste di consigliere; 7. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas, nella veste di consigliere indipendente. La riunione del neo-nominato CdA ha confermato l'attribuzione dell'incarico di AD al consigliere Paolo Luccini.



Nominato anche il nuovo Collegio Sindacale: Sindaci effettivi 1. Giovanni Grazzini, nella veste di Presidente del Collegio Sindacale; 2. Maurizio Salom, nella veste di sindaco effettivo; 3. Stefano Lunardi, nella veste di sindaco effettivo; Sindaci supplenti: 1. Monica Antonia Castiglioni, nella veste di sindaco supplente; 2. Mauro Zavani, nella veste di sindaco supplente.

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