Splash Awards 2026, il sito della Luiss primo nella categoria Education

Il portale dell'Ateneo romano, sviluppato con SparkFabrik e Altura Labs, è il primo progetto italiano a vincere il riconoscimento internazionale dedicato a Drupal.

(Teleborsa) - Il nuovo sito dell'Università Luiss Guido Carli ha ottenuto il primo posto nella categoria Education degli International Splash Awards 2026, il riconoscimento internazionale assegnato ai progetti realizzati con Drupal, la piattaforma open source utilizzata da istituzioni, università e grandi organizzazioni. Il premio è stato consegnato a Rotterdam durante la conferenza internazionale DrupalCon Europe: il portale si è imposto su oltre 70 progetti provenienti da tutta Europa ed è il primo caso italiano a conquistare il titolo.



Il riconoscimento arriva al termine di un lavoro durato quindici mesi, che ha ridefinito la presenza digitale dell'Ateneo intervenendo sull'ecosistema e sull'architettura dei contenuti. Il volume delle pagine è stato razionalizzato passando da 65.000 a 25.000, i tempi di pubblicazione si sono ridotti del 70% e le prestazioni sono aumentate di dieci volte, con un uptime – ossia la continua disponibilità e raggiungibilità online del servizio – pari al 99,9%.



Il progetto comprende il primo Design System dell'Ateneo, sviluppato dal team Luiss insieme a SparkFabrik, con la consulenza strategica, l'architettura dei contenuti e la governance affidate ad Altura Labs. Il sistema adotta una logica multibrand: un'unica libreria raccoglie e organizza gli elementi che definiscono l'esperienza digitale dell'intero ecosistema universitario. A questa si affianca una funzione di ricerca conversazionale basata sull'intelligenza artificiale, ancorata ai contenuti ufficiali. Le scelte tecnologiche si fondano su una piattaforma open source e cloud-native, orientata alla sovranità digitale dei dati.



Alla cerimonia erano presenti, per la Luiss, i rappresentanti della Direzione External Affairs, Massimo Angelini e Silvia D'Angelo, e della Direzione Digital Transformation, con Francesco Amendola, oltre a Matteo Stendardi Turini e Alessandro De Vecchi di SparkFabrik. Gli interventi hanno ripercorso la genesi e le criticità del progetto, con particolare attenzione al ruolo dell'open source nella costruzione di infrastrutture digitali condivise e trasparenti.



"Crediamo che un'università si misuri anche attraverso la qualità della sua esperienza digitale. Con questo progetto abbiamo deciso di considerare la tecnologia, l'usabilità e il design come parte fondamentale della nostra identità perché crediamo che innovazione, flessibilità e apertura siano coerenti con i valori che guidano il nostro Ateneo. Siamo orgogliosi di essere la prima università italiana a raggiungere questo risultato", ha dichiarato Massimo Angelini, External Affairs, Corporate Communication & Partnership Director della Luiss.



Per Stefano Mainardi, CEO di SparkFabrik: "Questo premio riconosce un modo di lavorare. Con Luiss non abbiamo realizzato solo un sito, ma un sistema: un design system multibrand, una ricerca basata sull'AI ancorata ai contenuti ufficiali e una piattaforma aperta che resta dell'università. È raro trovare un partner così aperto e collaborativo, che ha scelto Drupal e l'open source come leva strategica. Per noi il premio ha anche un valore personale: SparkFabrik è nata su progetti Drupal. Essere il primo progetto italiano a vincerlo, e vederlo riconosciuto dalla community internazionale, ci conferma che questa è la strada giusta".



Il sito è inoltre finalista ai Lovie Awards 2026 nella categoria Websites, School/University. Il voto pubblico resterà aperto fino al 15 ottobre 2026.





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