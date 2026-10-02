Corporate MBA, Luiss Business School e CDP celebrano terza edizione

(Teleborsa) - Si è svolto il Graduation Day della terza edizione del CDP Corporate MBA, il programma di alta formazione promosso da CDP Academy e realizzato da Luiss Business School, che ha accompagnato 40 professionisti in un percorso di sviluppo manageriale orientato alle sfide della leadership contemporanea.



La cerimonia, che si è tenuta a Villa Blanc, a Roma, è stata aperta da Raffaele Oriani, Dean di Luiss Business School, e dai saluti istituzionali di Giovanni Gorno Tempini, Presidente di CDP, alla presenza dei partecipanti, del management aziendale e dei

rappresentanti delle aziende partecipate.



L'edizione appena conclusa ha coinvolto professionisti provenienti da Cassa Depositi e Prestiti, CDP Venture Capital, Poste Italiane, Ansaldo Energia, Terna, Nexi, Italgas, Open Fiber, Fincantieri e Snam, confermando il valore del programma MBA come piattaforma di crescita e contaminazione tra competenze, settori strategici e realtà industriali di primo piano.



Affidato alla direzione accademica di Maria Isabella Leone, Head of MBA programs della Luiss Business School, il percorso, avviato nell'aprile 2024, ha offerto una formazione completa sui principali ambiti del General Management, dalla finanza alla strategia, dalla gestione delle risorse umane alla leadership. Il programma ha inoltre dedicato ampio spazio allo sviluppo delle soft skills, con moduli orientati al public speaking, alla gestione dei team e alla crescita personale e professionale.



Particolare rilevanza hanno assunto gli approfondimenti dedicati alle industry delle aziende partecipanti, introdotti nella fase degli insegnamenti elettivi per favorire una maggiore comprensione delle dinamiche che caratterizzano i settori di riferimento del

Gruppo CDP e delle società coinvolte.



“Attraverso iniziative come il CDP Corporate MBA, Luiss Business School rinnova il proprio impegno a formare leader capaci di interpretare la complessità e di accompagnare con responsabilità la trasformazione delle organizzazioni e della società. Il programma esprime pienamente il nostro modello formativo: unire il rigore della conoscenza accademica all’esperienza concreta delle imprese, favorendo il confronto tra professionalità, settori strategici e prospettive diverse. In un contesto segnato da cambiamenti tecnologici, economici e sociali sempre più rapidi, competenze manageriali, visione strategica e capacità di guidare le persone diventano leve essenziali per generare innovazione e impatto duraturo. La collaborazione con CDP Academy ci consente di costruire un ecosistema di apprendimento aperto e dinamico, nel quale la crescita individuale si traduce in valore per le aziende, per i territori e per il Paese” ha affermato Raffaele Oriani, Dean della Luiss Business School.



“La conoscenza non è mai un traguardo definitivo, soprattutto in un mondo che cambia così velocemente. Lo sanno bene le colleghe e i colleghi del Gruppo CDP, che hanno presentato 1200 candidature per i 40 posti del percorso promosso da CDP Academy e realizzato da Luiss Business School. Coloro che oggi lo terminano non hanno solo appreso nuove competenze, ma anche creato relazioni che continueranno a generare valore e a rafforzare la capacità del gruppo di contribuire allo sviluppo del Paese”, ha commentato Giovanni Gorno Tempini, Presidente di CDP.





La giornata si è arricchita della testimonianza dei partecipanti e dell'inspirational speech di Alice Volpi, campionessa mondiale e olimpica di fioretto e studentessa Luiss Top Athlete della Magistrale in Governament and Public Affairs, prima della consegna dei diplomi e dei saluti conclusivi affidati a Mariapia Mastroddi, Responsabile Persone e Organizzazione di CDP.

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