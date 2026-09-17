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Intesa Sanpaolo leader in Italia per gli aspetti ESG secondo Extel

Delfrate nominato miglior Investor Relations Professional in Italia

Banche, Finanza, Sostenibilitxe0
Intesa Sanpaolo leader in Italia per gli aspetti ESG secondo Extel
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo è stata riconosciuta come la società leader in Italia per gli aspetti ESG tra le società italiane a grande capitalizzazione
di tutti i settori merceologici.

Marco Delfrate - si legge in un comunicato - è risultato il miglior Investor Relations Professional in Italia nella categoria Large Cap, classificandosi al primo posto per il nono anno consecutivo e per la decima volta negli ultimi undici anni.

Sara Pellicanó è stata premiata come IR Rising Star nella stessa categoria.

I riconoscimenti si basano sui risultati dell'Extel Survey 2026, che ha coinvolto oltre 1.500 investitori istituzionali e analisti finanziari.

Extel è un fornitore di ricerca indipendente con una solida reputazione presso analisti finanziari e investitori istituzionali e una metodologia accurata e trasparente, che opera sul mercato da oltre 50 anni.

I premi sono stati consegnati nel corso degli Italian Investor Relations Awards 2026, evento organizzato da AIR (Associazione Italiana Investor Relations).
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