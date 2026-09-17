Intesa Sanpaolo leader in Italia per gli aspetti ESG secondo Extel

Delfrate nominato miglior Investor Relations Professional in Italia

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo è stata riconosciuta come la società leader in Italia per gli aspetti ESG tra le società italiane a grande capitalizzazione

di tutti i settori merceologici.



Marco Delfrate - si legge in un comunicato - è risultato il miglior Investor Relations Professional in Italia nella categoria Large Cap, classificandosi al primo posto per il nono anno consecutivo e per la decima volta negli ultimi undici anni.



Sara Pellicanó è stata premiata come IR Rising Star nella stessa categoria.



I riconoscimenti si basano sui risultati dell'Extel Survey 2026, che ha coinvolto oltre 1.500 investitori istituzionali e analisti finanziari.



Extel è un fornitore di ricerca indipendente con una solida reputazione presso analisti finanziari e investitori istituzionali e una metodologia accurata e trasparente, che opera sul mercato da oltre 50 anni.



I premi sono stati consegnati nel corso degli Italian Investor Relations Awards 2026, evento organizzato da AIR (Associazione Italiana Investor Relations).

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