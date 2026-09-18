Luiss Guido Carli e Confindustria Imprese Estere partner per il corso di International Business

(Teleborsa) - Promuovere un confronto strutturato tra mondo accademico e sistema produttivo, avvicinando gli studenti alle dinamiche reali delle imprese multinazionali e al contributo delle loro filiali estere allo sviluppo industriale del Paese.



È questo l'obiettivo della collaborazione tra Luiss Guido Carli e il GT Confindustria Imprese Estere nell'ambito del corso di International Business, che prenderà il via nel primo semestre della laurea magistrale in Global Management and Politics, che conta già 85 iscritti.



Il corso sarà tenuto dal prof. Antonio Majocchi, docente di International Business e Prorettore all'Internazionalizzazione della Luiss, e dalla dott.ssa Anna Ruocco, Senior Adviser Investimenti Esteri e Direttrice dell'Osservatorio Imprese Estere.



Il programma approfondirà la gestione delle imprese multinazionali con il focus su un ampio ventaglio di temi principali dell'international business a partire dalle strategie di internazionalizzazione, alle scelte di localizzazione, fino alla trasformazione digitale e alle applicazioni dell'intelligenza artificiale.



Tra le imprese coinvolte quest'anno, vi sono Accenture, Birra Peroni, Dumarey Automotive Italia, Electrolux, Ericsson, Nestlé, Siemens e Veolia, e parteciperà come docente anche Barbara Cimmino, Vicepresidente di Confindustria con delega all'export e all'attrazione degli investimenti esteri, che ha dichiarato: "Portare in aula il punto di vista delle imprese significa mostrare agli studenti come le strategie globali si traducano in scelte concrete di investimento, innovazione e crescita. Formazione e apertura ai mercati internazionali sono oggi componenti essenziali della competitività delle imprese e del Paese".

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