Milano 16:37
50.549 +0,62%
Nasdaq 16:37
30.973 +1,54%
Dow Jones 16:37
51.245 +0,63%
Londra 16:37
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Francoforte 16:37
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Tasso disoccupazione USA in settembre

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Tasso disoccupazione USA in settembre
USA, Tasso disoccupazione in settembre pari a +4,2%, in aumento rispetto al precedente +4,1% (la previsione era +4,1%).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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