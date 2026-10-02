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/ Tasso disoccupazione USA in settembre
Tasso disoccupazione USA in settembre
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02 ottobre 2026 - 14.35
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Tasso disoccupazione in settembre pari a +4,2%
, in aumento rispetto al precedente +4,1% (la previsione era +4,1%).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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