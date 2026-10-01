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/ Italia, Tasso disoccupazione in agosto
Italia, Tasso disoccupazione in agosto
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01 ottobre 2026 - 10.10
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Tasso disoccupazione in agosto pari a +6,2%
, in aumento rispetto al precedente +6% (la previsione era +5,7%).
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