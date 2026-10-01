Milano 12:31
50.912 -0,90%
Nasdaq 30-set
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Italia, Tasso disoccupazione in agosto

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Italia, Tasso disoccupazione in agosto
Italia, Tasso disoccupazione in agosto pari a +6,2%, in aumento rispetto al precedente +6% (la previsione era +5,7%).
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