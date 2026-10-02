Appuntamenti macroeconomici del 2 ottobre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 02/10/2026
01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,4%; preced. 2,4%)
09:00 Spagna: Disoccupazione (atteso 17,6K unità; preced. 44,42K unità)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,8%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,4%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,6%; preced. 3,2%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,4%)
14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,1%; preced. 4,1%)
14:30 USA: Variazione occupati (atteso 90K unità; preced. 162K unità)
16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,9%)
(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
```