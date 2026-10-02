TIM, Equita passa a Hold dopo la chiusura dell'OPAS

Confermato BUY su Poste Italiane. TP confermati.

(Teleborsa) - Equita ha rivisto la propria raccomandazione su TIM , passando a Hold (da target price di 7,20 euro, contro un prezzo di chiusura di 6,6 euro), mentre conferma il BUY su Poste Italiane con target price a 31 euro (chiusura a 24,5 euro).



"Passiamo a HOLD sul titolo TIM, alla luce della forte correzione post chiusura dell'OPA e del supporto fornito dalla soglia di €6,65ps a cui Poste può comprare il titolo", spiega la nota di Equita. Gli analisti sottolineano che "con la correzione avuta dal titolo a valle del completamento dell'OPAS, i prezzi del titolo TIM sono scesi sotto il livello (€6,65ps) a cui Poste può comprare nei sei mesi successivi all'OPAS senza attivare una revisione dei prezzi dell'offerta".



A conferma di questa dinamica, "ieri Poste ha annunciato di aver comprato un ulteriore 1,1% del capitale di TIM sul mercato sotto i €6,65, salendo al 86,95%".



Secondo Equita, "i €6,65ps saranno quindi un importante supporto per il titolo TIM" e la banca "proseguirà gli acquisti dovesse TIM rimanere sotto questi livelli", motivando così il passaggio a Hold "alla luce del derating del titolo post OPAS e del supporto fornito dagli acquisti di Poste sotto i €6,65ps".



Sul fronte Poste Italiane, gli analisti osservano che "l'azienda, pur non avendo al momento delineato un percorso e tempistiche prestabilite, mostra un approccio flessibile nell'aumentare la propria partecipazione in TIM". La priorità strategica del gruppo resterebbe "l'integrazione e la generazione dei €700mn di sinergie annunciate".



Equita conclude segnalando che "la possibilità di arrivare al delisting in tempi piuttosto brevi conferma la nostra visione che le sinergie prospettate possano essere attivate in pieno e nell'orizzonte originariamente previsto".

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