Unoenergy lancia tariffa a prezzo fisso per venire incontro a famiglie in affanno

(Teleborsa) - Unoenergy, fornitore di luce e gas in ambito residenziale, annuncia il lancio di un'offerta fissa biennale, con l'obiettivo di offrire una risposta concreta alle famiglie italiane in una fase caratterizzata da forte volatilità dei mercati energetici e da una persistente pressione sul costo della vita.



La nuova versione delle offerte Luce Sicuro 24 e Casa Calore Sicuro 24 prevedono tariffe a prezzo fisso e garantito per 24 mesi: gas naturale a 0,61 euro/m3 ed energia a 0,14 euro/kWh, consentendo ai clienti di beneficiare di condizioni chiare, stabili e protette dalle oscillazioni del mercato. La proposta è disponibile fino al 14 ottobre sia per i nuovi clienti sia per coloro che hanno già scelto Unoenergy e cui è consentito il cambio di offerta senza costi aggiuntivi.



"In un contesto congiunturale straordinario, scegliamo di adottare misure concrete a sostegno delle famiglie italiane", ha dichiarato Fabio De Martini, Amministratore Delegato del Gruppo Unoenergy, aggiungendo "le recenti evoluzioni dei mercati energetici richiedono responsabilità, capacità di ascolto e vicinanza alle persone". "In un momento di forte incertezza, vogliamo continuare a essere un punto di riferimento affidabile per le famiglie, contribuendo concretamente ad attenuare gli effetti che la volatilità dei mercati può avere sui bilanci domestici", ha concluso.

Condividi

```