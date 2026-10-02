Eurozona, tasso di risparmio delle famiglie scende al 14,2% nel secondo trimestre

Aumento dei consumi più rapido rispetto al reddito disponibile

(Teleborsa) - Il tasso di risparmio delle famiglie nell'Eurozona è diminuito al 14,2% nel secondo trimestre del 2026, rispetto al 14,4% del primo trimestre del 2026, a seguito di aumento dei consumi più rapido rispetto al reddito disponibile lordo (rispettivamente +1,3% e +1,1%). Lo ha comunica l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).



Allo stesso tempo, il tasso di investimento delle famiglie nell'area euro è diminuito dall'8,4% all'8,3% nel secondo trimestre del 2026, poiché la formazione lorda di capitale fisso è aumentata a un ritmo più lento rispetto al reddito disponibile lordo (rispettivamente +0,5% e +1,1%).



Nel secondo trimestre del 2026, la quota di utili delle imprese (società non finanziarie) nell'area euro è aumentata dal 38,4% al 39,0%, poiché la remunerazione dei dipendenti (salari e contributi sociali a carico dei datori di lavoro) più le imposte al netto dei sussidi alla produzione sono cresciute a un ritmo inferiore rispetto al valore aggiunto lordo (rispettivamente +1,0% e +2,0%). Il tasso di investimenti delle imprese è aumentato dal 22,5% al ??22,7%, in quanto la formazione lorda di capitale fisso delle imprese è cresciuta più rapidamente del valore aggiunto lordo (rispettivamente +2,9% e +2,0%). I picchi registrati nel secondo e quarto trimestre del 2019 e nel primo trimestre del 2020 sono riconducibili alle ingenti importazioni di prodotti di proprietà intellettuale, che riflettono gli effetti della globalizzazione.









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