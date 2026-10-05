Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 2/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre
Balza in avanti il Nasdaq Composite, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,19%.
L'esame di breve periodo del Nasdaq Composite classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 27.322 e primo supporto individuato a 26.928,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 27.715,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)