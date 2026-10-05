Milano 11:41
50.474 -0,02%
Nasdaq 2-ott
30.808 0,00%
Dow Jones 2-ott
51.177 +0,49%
Londra 11:41
10.485 +0,22%
Francoforte 11:41
25.188 -0,17%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 2/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 2/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre

Balza in avanti il Nasdaq Composite, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,19%.

L'esame di breve periodo del Nasdaq Composite classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 27.322 e primo supporto individuato a 26.928,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 27.715,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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