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Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (+0,07%)

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 23.989,1 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (+0,07%)
Non si allontana dalla parità Hong Kong, che mostra un deludente +0,07%, archiviando la seduta a 23.989,1 punti.
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