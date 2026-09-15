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Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (-0,09%)
Il Nasdaq-100 prende il via a 29.100,16 punti
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15 settembre 2026 - 15.33
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L'indice del listino high-tech USA passa di mano con un trascurabile -0,09%, a quota 29.100,16 in apertura.
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