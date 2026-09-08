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Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto -0,12%

Il Nasdaq-100 chiude a 29.507,7 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto -0,12%
Giornata fiacca per l'indice dei titoli tecnologici USA, che porta a casa un modesto -0,12%, terminando le negoziazioni a 29.507,7 punti.
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