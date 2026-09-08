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/ Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto -0,12%
Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto -0,12%
Il Nasdaq-100 chiude a 29.507,7 punti
In breve
,
Finanza
08 settembre 2026 - 22.03
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Giornata fiacca per l'indice dei titoli tecnologici USA, che porta a casa un modesto -0,12%, terminando le negoziazioni a 29.507,7 punti.
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(85)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,12%
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