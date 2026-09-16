Milano 16-set
51.969 +0,80%
Nasdaq 16-set
28.945 +0,02%
Dow Jones 16-set
51.462 -1,21%
Londra 16-set
10.688 +0,28%
Francoforte 16-set
25.538 +0,53%

Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto +0,02%

Il Nasdaq-100 chiude a 28.945,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto +0,02%
Giornata fiacca per l'indice dei titoli tecnologici USA, che porta a casa un modesto +0,02%, terminando le negoziazioni a 28.945,06 punti.
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