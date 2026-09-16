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Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto +0,02%
Il Nasdaq-100 chiude a 28.945,06 punti
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16 settembre 2026 - 22.03
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Giornata fiacca per l'indice dei titoli tecnologici USA, che porta a casa un modesto +0,02%, terminando le negoziazioni a 28.945,06 punti.
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