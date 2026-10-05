Milano 17:35
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Nasdaq 18:54
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Dow Jones 18:54
51.272 +0,18%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,34%

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.497,94 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,34%
Londra conclude in progresso dello 0,34%, archiviando la sessione a 10.497,94 punti.
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