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/ Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,34%
Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,34%
Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.497,94 punti
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Finanza
05 ottobre 2026 - 17.43
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Londra conclude in progresso dello 0,34%, archiviando la sessione a 10.497,94 punti.
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